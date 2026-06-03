В Подмосковье пройдут июньские консультации по похоронному делу

Выездные консультации по вопросам погребения и похоронного законодательства пройдут в июне 2026 года в МФЦ и на кладбищах городских округов Подмосковья. Специалисты ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» ответят на вопросы жителей по действующим нормам и порядку организации захоронений, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Сотрудники ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» проведут приемы на кладбищах 8, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 26 и 29 июня. Консультации состоятся в Пушкинском, Щелкове, Чехове, Домодедове, Балашихе, Ленинском, Павлово-Посадском, Клину и Ступине. Специалисты будут работать в центральной зоне кладбищ рядом с административными зданиями. Узнать их можно по информационному баннеру и форменной одежде с символикой учреждения.

Приемы в МФЦ запланированы на 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 и 30 июня. Они пройдут в Красногорске, Сергиево-Посадском, Павловском Посаде, Истре, Люберцах, Кашире, Одинцовском и Богородском округах. Жители смогут получить разъяснения по вопросам законодательства в сфере погребения и похоронного дела.

Еженедельные анонсы выездных консультаций публикуются на официальном сайте учреждения и в его аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм» и «Макс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.