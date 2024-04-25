В Подмосковье пройдут экологические соревнования «Чистые игры»

29 апреля в рамках «Евразийского Кубка Чистоты: Россия» в городском округе Красногорск пройдут соревнования «Чистые игры». Принять участие в уборке мусора и внести свой вклад в сохранение окружающей среды сможет каждый житель Подмосковья, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Команды будут состязаться в сборе и сортировке мусора, а также смогут проверить свои знания об экологии. За скорость, правильные ответы и соблюдение правил сортировки участники получат возможность выиграть призы.

«Участники турниров будут соревноваться между собой в сборе мусора на скорость. Та команда, что соберет больше всего мусора за отведенное время, станет победителем в соревновании. Приглашаем наших жителей принять участие в этом интересном и полезном конкурсе. Уверены, что многим игры придутся по душе и послужат положительным примером для молодого и подрастающего поколений. Данное мероприятие направлено не только на очищение лесов, водоохранных зон, водоемов, но и на вовлечение жителей в эковолонтерское движение, обучение их экологическим основам и сохранению природного достояния», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Евразийский Кубок Чистоты» — это экологические соревнования, которые ежегодно проходят по всей России, а также странах СНГ в период с 20 по 29 апреля. В нашей стране в рамках чемпионата в 2024 году состоится не менее 118 игр в более чем 70 городах. Проект осуществляется при поддержке Среднерусского банка Сбербанка, Россотрудничества и ЕАЭК, а также с использованием средств фонда президентских грантов.

«Развитие и поддержка экологических проектов — важная часть работы Сбера. Банк третий год подряд поддерживает проведение «Чистых игр» и активно участвует в соревновании. В прошлом году в Красногорске команды, в числе которых были волонтеры Среднерусского банка Сбербанка, собрали 761 кг мусора. Во время такой весенней уборки мы не только вывозим больше отходов, чем во время любого субботника, но и учим правильно сортировать мусор, а также дарим многим вещам вторую жизнь, отправляя вторсырье на переработку», — рассказал управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

«Чистые игры» в Подмосковье стартуют в 11.00. Место сбора участников: Красногорск, Архангельское, Ильинское шоссе, остановка Горки-6, штаб «Чистых игр».

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.