В Подмосковье пройдут бесплатные тренинги для предпринимателей

Предприниматели Московской области смогут принять участие в бесплатных тренингах, направленных на развитие бизнеса. Место проведения тренингов — Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Организатором обучающих мероприятий для предпринимателей выступает центр «Мой бизнес» Московской области при поддержке филиала президентской академии.

Первый обучающий тренинг «Разработка контента: что снимать, как оформлять» состоится уже 25 июня, второй «Создаем контент для соцсетей» — 27 июня.

В рамках этих мероприятий участники смогут разработать контент-план для продвижения своего товара или услуги; узнают, когда стоит привлекать к работе сторонних подрядчиков; а также научатся снимать бизнес-контент для продвижения.

Также эксперт поделится с участниками лайфхаками для выполнения монтажа, подбора музыки, шрифтов и научит предпринимателей работать с существующими сервисами SMM-специалиста и использовать тренды 2024 года для создания качественного контента.

Тренинги будут проводиться по адресу: г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, к. 1. Мероприятия будут проходить с 11:00 до 14:00.

Зарегистрироваться необходимо по ссылке.

Регистрация на тренинг «Разработка контента: что снимать, как оформлять» доступна до 24 июня, а на тренинг «Создаем контент для соцсетей» до 26 июня.

Тренинги организованы центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.