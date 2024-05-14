В Подмосковье пройдет выводка быков

15 мая на базе АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» в городском округе Подольск состоится выводка быков-производителей. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В состав «ГЦВ» входят 26 ведущих региональных племенных предприятий. Холдинг обеспечивает 45% рынка семени быков-производителей в стране. В настоящее время в банке семени компании хранится 4,2 млн доз спермы от быков 18 пород молочного и 11 пород мясного направлений продуктивности.

На выводке будут продемонстрированы более 20 быков-производителей 10 пород отечественной и зарубежной селекции, представители редких пород, таких как ярославская, холмогорская, черно-пестрая, костромская и якутская.

Участие в мероприятии примут руководители и специалисты сельскохозяйственных и КФХ, профильных научных организаций, а также студенты профильных ВУЗов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.