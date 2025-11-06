В Подмосковье пройдет выставка собак «Евразия 2025»

В Подмосковье 15–16 ноября пройдет одна из крупнейших выставок собак «Евразия 2025». Мероприятие состоится в «Крокус Экспо» и объединит 9 тысяч собак и 265 пород со всех уголков мира, сообщает Российская кинологическая федерация (РКФ).

Разнообразие пород

Посетителей ждет уникальная возможность совершить своего рода кругосветное путешествие, не покидая выставочного зала. Среди участников будут как популярные и узнаваемые породы, так и редкие: мощные японские тоса, своим видом напоминающие самураев, элегантные староанглийские овчарки, загадочные мексиканские голые собаки ксолоитцкуинтли, аристократичные итальянские спиноне, изящные французские порселен и многие другие. Гости увидят, как каждая порода отражает культурные особенности, историческое наследие своей страны или даже конкретного региона.

В этом году на выставке будет работать сильный состав международного жюри. В числе приглашенных судей — профессионалы из США, Австралии, Испании, Португалии, ЮАР, Индии, Сербии, Филиппин, Бразилии, Мексики и других стран.

Год отечественных пород

2025 год в Российской кинологической федерации (РКФ) объявлен годом русской псовой борзой и восточноевропейской овчарки. В честь этих пород будут организованы монопородные выставки, где можно будет увидеть лучших представителей этих легендарных отечественных пород. Кроме того, гости познакомятся и с другими российскими породами. О многих из них, возможно, широкой публике еще не известно: ненецкая оленегонная лайка, карельская лайка, якутская лайка, русская цветная болонка, а также тыва ыт — порода, которую удалось спасти от полного исчезновения благодаря слаженной работе РКФ и экспертов различных областей.

Главные битвы выходных

На протяжении двух дней владельцы и их четвероногие друзья будут соревноваться за самые престижные титулы. 15 ноября пройдет борьба за звание победителя «Евразия. Кубок Президента РКФ 2025», а также выбор лучших представителей пород-юбиляров: восточноевропейской овчарки и русской псовой борзой. 16 ноября будет определен обладатель «Евразия. Кубок СНГ 2025». Традиционно будут организованы и монопородные выставки.

Разнообразная программа: чем, кроме рингов, удивят зрителей?

Посетителей ждет насыщенная развлекательная программа, включающая спортивные мероприятия с участием собак: впечатляющие выступления по трейбболу, фризби-фристайлу, хуперсу, мондьорингу и пастушьей службе, а также Чемпионат по танцам с собаками.

Также будет работать традиционный стенд «Собака на работе», где можно будет узнать об уникальных профессиях четвероногих: от собак-спасателей и поводырей до собак-блогеров. Кроме того, гости смогут получить бесплатные консультации от опытных кинологов и ведущих ветеринарных врачей. А для детей приготовили конкурс юных хендлеров, в котором участники в возрасте от 9 до 17 лет продемонстрируют свои навыки презентации собак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

