В Подмосковье пройдет выставка ретро-автомобилей и раритетной техники

29 июня в 10:30 на территории культурно-досугового центра «Бронницы» пройдет выставка ретро-автомобилей, раритетной техники Госавтоинспекции и советских авто, приуроченная к 88-летию со дня образования службы ГАИ-ГИБДД, сообщает пресс-служба администрации горокруга Бронницы.

30 автомобилей будет представлено на выставке.

У посетителей появится возможность посмотреть на уникальные экземпляры и сфотографироваться с ними.

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