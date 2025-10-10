В Подмосковье пройдет Всероссийский патриотический форум

С 7 по 10 декабря 2025 года на площадке Национального центра«Россия» в Москве пройдет Всероссийский патриотический форум (далее – Форум), сообщает пресс-служба организаторов.

Цель форума состоит в укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания молодежи через пример мужества и доблести героев нашей Родины.

Участниками форума станут более 4000 человек, среди которых молодые и начинающие специалисты в сфере молодежной политики, руководители и члены студенческих патриотических центров, представители региональных центров патриотического воспитания и органов исполнительной власти, курирующие патриотическое воспитание, региональных общественных организаций и отделений, военно-патриотических клубов, поисковых движений, клубов исторической реконструкции, а также представители иностранных государств.

Организатором форума выступает федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и Общероссийской общественно- государственной просветительской организации «Российское общество «Знание».

