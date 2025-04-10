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В Подмосковье пройдет Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту»

В период с 18 апреля по 27 апреля пройдет цикл мероприятий в рамках Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту» в поддержку реализации нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Акция приурочена к Дню Победы в Великой Отечественной войне (9 мая) и проходит в Год Защитника Отечества.

Главная цель акции — объединение общества через укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и заботу о природе родной страны.

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Направления реализации акции:

«История» – уборка и благоустройство воинских захоронений, памятников, мемориальных комплексов с участием ветеранов, военнослужащих и волонтеров.

«Юннаты» – очистка территорий учебных заведений, организация встреч с ветеранами и героями нашего времени.

«Работа» – субботники на предприятиях, направленные на благоустройство заводов и фабрик как символов трудового подвига.

«Туризм» – уборка популярных туристических маршрутов и экологических троп, организация пешего плоггинга.

«Города» – благоустройство дворов, улиц, парков и скверов, создание памятных аллей и информационных стендов.

«Заповедники» – уборка и благоустройство особо охраняемых природных территорий с экскурсиями от специалистов заповедников.

«Вода» – очистка берегов водоемов в рамках Всероссийской акции.

«Вода России».

«Лес» – уборка лесных и парковых зон, высадка деревьев в рамках акции «Сад памяти».

«Семья» – очистка территорий дворов и улиц силами семей.

Организаторами акции являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.