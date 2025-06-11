В Подмосковье пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

С 25 по 27 июня в офлайн и онлайн форматах состоятся ярмарки трудоустройства в рамках проведения федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Ярмарки трудоустройства в офлайн формате пройдут в следующих городах Московской области:

25 июня 2025 года — г. Химки в торгово-развлекательном центре «МЕГА Химки» с 14 до 17 часов;

27 июня 2025 года — г. Подольск в концертном зале администрации городского округа Подольск с 12 до 15 часов;

27 июня 2025 года — г. Ногинск в Государственном казенном учреждении Московской области «Центр занятости населения Московской области» с 12 до 15 часов;

26 июня 2025 года ярмарка трудоустройства пройдет в онлайн формате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.