В Подмосковье пройдет цикл мероприятий ко Дню русского языка

6 июня в Московской области пройдут различные мероприятия, приуроченные ко Дню русского языка. В них смогут принять участие школьники, родители и педагоги. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Программа охватывает всю территорию региона и включает как традиционные, так и инновационные форматы: онлайн-флешмобы, театры теней, литературные гостиные, семинары, фестивали, интеллектуальные игры и хакатоны.

«Русский язык — не только средство общения, но и важнейший элемент духовного наследия. В День русского языка мы акцентируем внимание на его значении в формировании личности, системы ценностей и культурной идентичности. В Подмосковье мы подготовили широкую программу, охватывающую различные возрастные группы и форматы взаимодействия. Участие в подобных мероприятиях не только знакомит школьников с литературным наследием, но и способствует развитию языкового вкуса, культуры речи и уважительного отношения к русскому слову», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Среди ключевых событий — флешмоб «Подмосковье читает А. С. Пушкина», в котором примут участие обучающиеся более чем из 100 школ, и онлайн-флешмоб детских рисунков по сказкам великого поэта, организованный центром «Предшкола».

Особое место в программе займет лингвистический хакатон «Праздник слова», в рамках которого команды обучающихся будут соревноваться в решении языковых задач, развивая навыки работы с текстом, словарным запасом и выразительностью речи.

Также большое внимание уделяется мероприятиям для детей всех возрастов — от театра теней по русским сказкам до интеллектуальной игры «Словарный бой» и фестиваля «Любимые игры пушкинской поры». Для педагогов будет проведен методический семинар «Пушкинский диктант».

В ведомстве отметили, что все мероприятия направлены на популяризацию русского языка и литературы, а также на формирование у школьников интереса к культурному наследию России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.