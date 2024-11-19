В Подмосковье пройдет серия мероприятий в рамках Дня женского предпринимательства

Региональный координатор партпроекта «Женское движение Единой России», уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отметила, что женщины-предприниматели играют очень важную роль в экономическом развитии Подмосковья.

«Женщины в бизнесе — это не только весомый вклад в экономику региона и страны, но и подспорье для семейного бюджета, прекрасный пример для подрастающего поколения и возможность мамам реализовать себя. Мы гордимся успехами, которых добились наши предпринимательницы и готовы поддерживать их инициативы. Мы проводим мероприятия, направленные на популяризацию женского бизнеса, где участницы делятся своими достижениями и опытом, обсуждают практики и налаживают полезные друг для друга связи. Такие встречи, несомненно, вдохновляют и мотивируют других женщин следовать своим мечтам и реализовывать идеи», — подчеркнула Ксения Мишонова.

В Дмитрове председатель Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Михаил Зернов встретился с женщинами-предпринимателями Дмитровского округа на бизнес-завтраке. В ходе встречи участники обсудили отправкупомощи в зону проведения специальной военной операции, перспективы, создание новых возможностей, а также пути решения актуальных проблем, с которыми сталкиваются предпринимательницы.

«Женское предпринимательство — это важный ресурс для развития экономики нашего округа. Женщины в бизнесе привносят новые идеи и подходы, создают рабочие места и способствуют социальным изменениям», — отметил Михаил Зернов.

В Можайске депутат «Единой России» Василий Овчинников встретился с владелицей цветочного бизнеса. Ирина — сильная, целеустремленная, энергичная, деловая женщина-предприниматель. У нее твердый характер и доброе сердце. С первых дней начала СВО она участвует в организации сбора и доставки гуманитарной помощи бойцам

Бизнес-встреча была организована для женщин-предпринимателей из городских округов Люберцы и Дзержинский, на которой были намечены планы по сотрудничеству.

«В ходе встречи обсудили актуальные вопросы ведения бизнеса, обменялись опытом и идеями, а также получили возможность наладить новые деловые контакты. Помимо этого, обсудили аспекты дальнейшего сотрудничества, как в сфере предпринимательства, так и в общественной деятельности. Мы гордимся тем, что поддерживаем активных, целеустремленных женщин, которые не боятся брать на себя ответственность и строить успешный бизнес», — рассказала муниципальный координатор партийного проекта «Предпринимательство» Елена Верховых.

В Дзержинском «Единая Россия» уделяет большое внимание поддержке женщин-предпринимателей. Так в октябре состоялся образовательный женский форум «ЛЕДИ XXI века». Мероприятие собрало порядка 50 жительниц округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.