В Подмосковье пройдет программа наставничества для предпринимателей и самозанятых

Для предпринимателей и самозанятых Подмосковья 15 октября стартует бесплатная программа обучения. Обучающий курс, организованный центром «Мой бизнес» Московской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», продлится три недели, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В ходе обучения участники определят сильные и слабые стороны своего бизнес-проекта, получат новый взгляд на развитие бизнеса, определят новые каналы продаж и составят стратегию развития.

В финале пройдет очный тренинг-практикум, посвященный отработке каналов продаж и разбору кейсов участников программы по ключевым показателям бизнеса опытными экспертами.

Программа разделена на два направления: первое — для самозанятых региона, второе — для предпринимателей, участие в котором могут принять индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории Московской области.

Так, в программу курса для самозанятых включены такие темы, как «Метод JTBD — как понять истинные потребности клиентов», «Продажи», «Продвижение в социальных сетях», «Личный бренд». А предприниматели изучат такие вопросы, как «Управленческий учет», «Продажи», «Инвестиции», «Unit-экономика. Как находить точки роста в бизнесе».

Узнать о программе подробнее и зарегистрироваться предприниматели могут здесь, а самозанятые — на этом сайте.

Обучение бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация открыта до 15 октября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тысяч человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.