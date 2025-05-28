В Подмосковье пройдет очередной вебинар «Родительский час»

сегодня в 12:34

Министерство образования Московской области проведёт очередной вебинар из цикла «Родительский час». Тема эфира — как организовать летние каникулы с пользой для ребёнка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Гостем эфира 30 мая в 15:00 станет Анастасия Сухорукова — заместитель руководителя по научно-методической работе, педагог-психолог Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радуга» (Балашиха), победитель конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Подмосковья — 2024».

Эксперт поделится практическими рекомендациями, как сделать лето временем для полноценного отдыха, личностного развития и укрепления психоэмоционального здоровья школьников.

Модераторами вебинара выступят Лариса Сулима, заместитель Министра образования Московской области, и Анастасия Снегурова, председатель Родительского комитета при Московской области.

«Это уже наш четвертый эфир. Мы видим, что проект заинтересовал родителей. С каждым разом к нам подключаются всё больше новых участников. Для нас важно выстроить прямой диалог с семьями, оперативно отвечать на волнующие их вопросы, делиться полезными рекомендациями. „Родительский час“ становится эффективной площадкой для такого общения», — отметила Лариса Сулима.

В пресс-службе министерства напомнили, что «Родительский час» — это цикл онлайн-вебинаров, посвящённых важнейшим аспектам воспитания и детско-родительских отношений: возрастной психологии, здоровьесбережению, безопасности и развитию личности ребёнка.

Проект включает три ключевые рубрики: «Мнение эксперта» — выступления специалистов в области психологии и педагогики, «Родителям на заметку» — методические рекомендации и памятки от экспертов Корпоративного университета развития образования, «Вопрос? Ответ!» — видеовопросы родителей и разъяснения экспертов в эфире.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.