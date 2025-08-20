В Подмосковье пройдет масштабный форум по патриотическому воспитанию

22 августа в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» состоится форум «Воспитание гражданина и патриота — фундамент национальной безопасности России». Мероприятие приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Организаторами форума выступили Минобразования при поддержке Министерства информации и молодежной политики, регионального отделения «Движения Первых», УМЦ «Авангард», Фонда «Защитники Отечества», Юнармии, Навигаторов детства и спортивных федераций самбо, дзюдо, вольной борьбы.

Форум направлен на консолидацию усилий образовательных организаций, семей и общества в вопросах воспитания подрастающего поколения.

В мероприятии примут участие около 1000 специалистов в области воспитания и молодежной политики. Среди почетных гостей: Герой России, трехкратный олимпийский чемпион, сенатор РФ Александр Каренин, первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима, первый заместитель министра информации и молодежной политики Московской области Ольга Гребенщикова, директор УМЦ «Авангард», депутат Мособлдумы Дарья Борисова, а также представители «Росдетцентра», «Движения Первых», родительского сообщества и военные корреспонденты.

В программе запланировано обсуждение следующих вопросов: вклад советской школы в Победу в Великой Отечественной войне, роль советника по воспитанию, форматы воспитательной работы в молодежной политике, вовлечение школьников в общественно-полезную деятельность через «Движение Первых», взаимодействие семьи и школы в воспитательном процессе, военно-патриотическое воспитание как фактор национальной безопасности.

Также в программе предусмотрены: интерактивная выставка «Растим патриотов Подмосковья вместе!», работа полевой кухни, экскурсии по территории центра, показательные выступления спортсменов, творческие номера участников «Движения Первых» и студентов Губернского колледжа, а также встреча с Александром Карелиным. Особое место в программе занимает церемония торжественного развертывания флага, которая объединит всех участников форума.

Патриотическое воспитание молодежи остается одним из ключевых приоритетов для правительства Московской области. Форум задаст стратегические ориентиры и объединит лучшие практики в этой сфере перед предстоящим учебным годом.

Место проведения: Московская область, Одинцовский округ, Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.