В Подмосковье пройдет масштабная выставка собак «Евразия-2024»

Российская кинологическая федерация организует крупнейшую выставку собак всех пород этого года «Евразия-2024». Она состоится 16–17 ноября в «Крокус-Экспо» и соберет более 10 тыс. собак, которые примут участие в выставочных и спортивных рингах, поборются за почетные титулы и призовые места. Гости выставки смогут увидеть самых красивых, редких и популярных, а также самых быстрых и умных собак на одной площадке, сообщается в пресс-релизе мероприятия.

На выставку «Евразия» традиционно собираются участники и посетители из различных уголков России, что вполне объяснимо, ведь это исключительная возможность увидеть более 10 тыс. собак свыше 270 пород — как редчайших, так и наиболее популярных в нашей стране и за границей.

Гостей ожидает насыщенная программа фестиваля, включая спортивные соревнования, интерактивные экспозиции, лекции от ведущих экспертов в области кинологии, бесплатные консультации ветеринаров, общение с заводчиками, лекции, викторины, широкий ассортимент зоотоваров и др.

Еще в программе мероприятия — чемпионат России по танцам с собаками. Зрители смогут увидеть захватывающие выступления по мондьорингу, ноузворку, дог-фризби, пастушьей службе и хуперс. Собаки удивят гостей защитной работой, поиском заданного запаха, полетом для поимки диска, пастьбой и прохождением сложных препятствий.

На популярном интерактивном стенде «Собака на работе» поделятся информацией о том, где именно работают собаки и какую помощь они оказывают людям. А на стенде «Выбери породу» можно будет узнать о любой интересующей породе и подобрать себе питомца.

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