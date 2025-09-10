В Подмосковье пройдет конкурс по ПДД «Дорожная грамматика образовательных дорог детства»

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной с 1 сентября по 23 ноября 2025 г. проведет VI Всероссийский конкурс фото- и видеоработ по ПДД «Дорожная грамматика образовательных дорог детства», приуроченном ко дню знаний, направленном на профилактику ДТП с участием детей по дороге в образовательные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 6 до 16 лет.

Конкурс фото — видео работ по ПДД проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей по дороге в образовательные учреждения, через художественно-эстетические навыки и способности.

Необходимо, чтобы творческие фото или видео работы были на тему ПДД, правильного поведения детей на улицах и по дороге в образовательные учреждения. Необходимо отобразить идеи, предложения ребенка, как он прокладывает безопасный маршрут по дороге в образовательные учреждения, или же участник самостоятельно создает фото-видео работу на данную тему конкурса.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: dor.grammatika@fond-edykina.ru, http://www.fond-edykina.ru/, http://new.fond-edykina.ru/index.php, сайт проекта: http://dg.fond-edykina.ru/index.php.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.