В Подмосковье пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения

4 марта 2026 года с 10:30 до 12:00 на территории Московской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения с включением электросирен, доведением до населения сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и передачей в 10:43 информации по телевидению и радио: «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!», сообщает пресс-служба МЧС России.

Информация о проведении комплексной проверки также будет размещена

в мобильных приложениях Системы-112 Московской области «112 МО»

и «МЧС России».

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» необходимо включить радиоприемники и телевизоры, настроенные на прием федеральных телеканалов (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр)

и радиоканалов (Вести ФМ, Маяк, Радио России) и телеканала областного вещания «Телеканал 360 Новости», заблаговременно установить на смартфоны мобильные приложения «МЧС России» и «112 МО» для получения сообщений.