В Подмосковье пройдет ярмарка трудоустройства 25–28 июня

С 25 по 28 июня в Московской области на 19 площадках состоится Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«Ярмарка трудоустройства — это отличная возможность для нескольких тысяч жителей региона познакомиться с тенденциями рынка труда в регионе, а также узнать о социальной поддержке в сфере занятости. Например, участники СВО, предпенсионеры или мамы в декрете смогут узнать о программах переобучения, а сотрудники Центра занятости помогут им подать заявку по выбранному направлению», — рассказала в ведомстве.

В этом году запланировано 5 основных и 14 дополнительных площадок в разных частях региона, в том числе онлайн-ярмарка трудоустройства. Время проведения всех мероприятий в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства — с 10:00 до 14:00. Исключение — площадки в Химках и Павловском Посаде — там мероприятие пройдет с 11:00 до 15:00.

«Мы ожидаем около 350 работодателей, которые представят более 5 тысяч вакансий. Помимо этого гости мероприятия примут участие в мастер-классах, тренингах, круглых столах и лекциях», — добавили в Центре занятости населения Подмосковья.

Подробная информация о Всероссийской ярмарке трудоустройства размещена на сайте и в социальных сетях Центра занятости Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.