В Подмосковье пройдет хакатон по автономным дронам для ИТ-специалистов

С 18 по 21 февраля 2026 года в Подмосковье состоится хакатон-интенсив «Автономные дроны и бортовой ИИ» для команд ИТ-специалистов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Команды до четырех человек, владеющие навыками работы с Linux и языками программирования Python или C++, приглашаются принять участие в хакатоне по робототехнике. Организаторы предоставят все необходимое оборудование и рабочие места.

Участникам предстоит разработать решение, позволяющее дрону самостоятельно строить карту неизвестного помещения, преодолевать препятствия и находить объекты без использования спутниковых сигналов и внешних ориентиров.

Мероприятие даст возможность проверить и улучшить практические навыки в робототехнике, программировании и искусственном интеллекте. Участники смогут работать с платформой ROS 2, технологиями компьютерного зрения и машинного обучения.

Регистрация открыта до 18 февраля на сайте мероприятия. К участию допускаются лица старше 18 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.