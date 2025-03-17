В Подмосковье пройдет финал Всероссийской олимпиады школьников по астрономии

В Московской области стартует заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. В этом году в финале ВсОШ примут участие более 9 тысяч школьников со всей страны. Олимпиада пройдет по 24 предметам с 15 марта по 30 апреля, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В число первых дисциплин, открывающих финальный этап, вошли искусство (мировая художественная культура), испанский язык и астрономия. Для участия в олимпиаде по астрономии в Подмосковье приглашен 301 участник из 52 регионов России. Состязания пройдут на базе физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

Финалисты олимпиады по астрономии пройдут три тура: теоретический, практический и тестовый. Теоретический тур включает шесть задач по астрономии и астрофизике, а на практическом этапе участники продемонстрируют умение анализировать и интерпретировать данные.

Для школьников подготовлена образовательная и культурная программа, включающая экскурсии в центр управления полетами в Королеве, центр подготовки космонавтов в Звездном городке, Институт космических исследований РАН. В рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 20 марта финалисты посетят Главный храм Вооруженных Сил РФ и музей «Дорога памяти» в парке «Патриот».

Церемонии открытия и закрытия олимпиады, а также мероприятия, приуроченные к годовщине Победы, будут транслироваться в прямом эфире. 17 марта с 18:00 до 20:00 пройдет церемония открытия (https://vkvideo.ru/video-211092558_456239350), 23 марта с 10:00 до 12:00 состоится научно-просветительская лекция «Астрофизика: вчера, сегодня, завтра» (https://vkvideo.ru/video-211092558_456239352), 24 марта с 10:00 до 12:00 пройдет церемония закрытия (https://vkvideo.ru/video-211092558_456239351).

Победители и призеры ВсОШ получат право поступления в ведущие вузы страны без вступительных испытаний по профилю олимпиады и смогут претендовать на участие в международных соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.