В Подмосковье пройдет фестиваль творчества детей и молодежи «Мир без границ»

Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья, при поддержке губернатора Московской области, уполномоченного при президенте по правам ребенка и Россотрудничества, проведет международный инклюзивный фестиваль творчества детей и молодежи «Мир без границ» 8 июня в Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Международный фестиваль «Мир без границ» — это творческая среда, где дети с особенностями здоровья могут продемонстрировать свое мастерство, идеи и фантазии. Фестиваль входит в ТОП-100 лучших социальных проектов России. За годы существования фестиваля его участниками стали уже более 25 тысяч человек. Председатель АРДИП Инна Орлова за организацию фестиваля была удостоена благодарственного письма президента РФ «За проведение общественно-значимых мероприятий».

В 2025 году на фестиваль приедут дети и молодежь со всей России, а также зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Узбекистана. Абхазии, Кыргызстана.

Ассоциация АРДИП основана в 2016 году. Организация объединяет родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства со всего Подмосковья. Сфера деятельности — поддержка и помощь на каждом этапе: от лечения и социализации до медицинской, социальной и творческой реабилитации.

Среди проектов ассоциации: «Про нее», Международный фестиваль дружбы и творчества детей и молодежи с ОВЗ «Мир без границ» и другие.

Официальный сайт фестиваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.