«Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится уже третий год и показала свою эффективность. Региональный этап ярмарки объединил более 6 тысяч жителей, из которых 1 300 — получили предложения о работе. Жители получают возможность не только ознакомиться с актуальной ситуацией на рынке труда, но и получить консультации от специалистов Кадрового центра нашего региона, принять участие в мастер-классах, тренингах, лекциях на тему занятости», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Этап Всероссийской ярмарки трудоустройства стартует 25 июня в Химках — площадкой станет ТЦ «МЕГА Химки» — пространство рядом с коворкинг-центром; 26 июня состоится онлайн-ярмарка; 27 июня мероприятие пройдет в Концертном зале администрации г. о. Подольск и офисе Кадрового центра Подмосковья в Ногинске. Более 100 работодателей региона предложат свыше 1 300 рабочих мест по самым различным направлениям.

По данным кадрового центра Подмосковья, более 100 работодателей региона предложат свыше 1300 рабочих мест по самым различным направлениям в рамках федерального этапа.

Подробнее о площадках, на которых в Подмосковье пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» можно узнать на официальной страничке мероприятия: https://mosregjob.ru или в социальных сетях кадрового центра Подмосковья: https://t.me/cznpodmoscow, https://vk.com/cznpodmoscow.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.