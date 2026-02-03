В Подмосковье пройдет этап Всероссийской переписи воробьев с 7 по 15 февраля

В Подмосковье с 7 по 15 февраля состоится этап Всероссийской переписи воробьев «Воробьи на кустах». Жители региона могут принять участие в акции и получить волонтерские часы, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

С 7 по 15 февраля в Подмосковье пройдет этап Всероссийской переписи воробьев «Воробьи на кустах», организованный Союзом охраны птиц России. К участию приглашаются профессиональные орнитологи, бердвотчеры и все любители природы. В прошлом году регион вошел в тройку лидеров по количеству зарегистрированных особей.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что такие переписи важны для оценки состояния среды обитания птиц. По его словам, численность воробьев сокращается из-за отсутствия укромных мест для гнездования в современных зданиях, особенностей озеленения и применения пестицидов в сельской местности. Министр призвал принять меры по сохранению вида и пригласил всех желающих присоединиться к переписи.

Участники акции могут получить верифицированные волонтерские часы. Для этого необходимо указать свой ID-номер на портале Добро.рф в личных данных на сайте переписи и присоединиться к акции на сайте Добро.РФ. Заявки принимаются до 6 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.