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С 14 апреля по 18 мая 2025 года на территории Подмосковья планируется проведение Всероссийского экомарафона «Сдай макулатуру — спаси дерево!», проходящего ежегодно на соревновательной основе между городскими округами. Все участники получат благодарности, смогу потратить экобаллы на призы или перевести для нужд СВО, сообщает пресс-служба организаторов.

В рамках традиционного всероссийского эко-марафона пройдет сбор макулатуры, который позволит производителям бумаги сэкономить дефицитное древесное сырье, а жителям планеты – ее ресурсы. Акция является частью программы по созданию раздельного сбора отходов в соответствии с реализацией государственной политики в сфере обращения с отходами.

К сбору принимаются глянцевые журналы, газеты, офисная и крафтовая бумага, тетради, бумажная упаковка, картон, архивы при сохранении конфиденциальности данных, книги, не имеющие литературной ценности. Все это должно быть собрано в плотную связку без пластиковых и металлических элементов.

К участию приглашаются все жители, предприятия, учебные заведения и общественные организации, собравшие более 500 кг макулатуры и предварительно оставившие заявку на сайте сдай-бумагу.рф.

Вывоз макулатуры из каждого городского округа области будет осуществляться согласно графику. По результатам акции каждый участник получит грамоту и брендированные подарки, а финалисты — ценные призы.

Акция проводится при поддержке министерства образования Московской области и министерства экологии и природопользования региона, проекта «Подари Дерево».

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.