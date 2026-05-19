В Подмосковье пройдет детская экологическая акция к 1 июня

Детская эколого-патриотическая акция «Рисуем окружающий мир и экологию» пройдет в Подмосковье с 25 мая по 5 июня в преддверии Международного дня защиты детей и Дня эколога. Ее организует комиссия по экологии общественной палаты региона при информационной поддержке областного Минэкологии, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Акцию проводит комиссия по экологии, природопользованию и сохранению лесов общественной палаты Московской области в рамках проекта МЫДЕТИМО.РФ. По данным организаторов, за все время к ней присоединились более 100 тыс. человек.

«Акция, которая проводится в рамках проекта МЫДЕТИМО.РФ, — одно из крупнейших проектов Подмосковья в сфере экопросвещения. За время проведения участие в ней приняли свыше 100 тысяч человек. Бережное отношение к природе следует прививать с раннего возраста, и подобные акции — эффективный инструмент для этого», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В рамках мероприятия на открытых уличных площадках дети вместе с родителями и педагогами создадут коллективные рисунки мелками или красками. Центральным элементом станет изображение Земли или большой окружности, вокруг которой участники отразят свое видение экологии, дружбы, семьи, защиты природы, символов России и тематики Года единства народов России.

Подробная информация об участии размещена на сайте мыдетимо.рф. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.