В Подмосковье пройдет бизнес-лагерь для предпринимателей

Предпринимателей Подмосковья приглашают на двухдневный бизнес-лагерь на берегу Клязьмы. Он соберет более десятка топовых спикеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга Королев.

25–26 июля в Королеве «Опора» Подмосковья проведет двухдневный бизнес-лагерь для подмосковных предпринимателей. Он пройдет на площадке школы водных видов спорта «Гагарин» в уникальном формате на свежем воздухе на берегу реки.

На мероприятии состоятся выступления спикеров в формате TED.

Участники обсудят следующие темы: возможности общественных организаций для бизнеса; как интернет-технологии помогают пережить кризис; все, что вам нужно знать о работе на маркетплейсах; стратегический нетворкинг: как эффективно создавать устойчивые связи; мифы и реальность масштабирования через франчайзинг; семейное образование как ответ на вызовы времени; как научиться слышать, а не читать мысли: секреты переговоров; состояние, которое меняет процессы; как бизнесу использовать возможности в меняющейся реальности.

В перерывах между выступлениями спикеров, участники смогут покататься на сап-бордах и байдарках, а после официальной части гостей ждет увлекательная бизнес-игра и, конечно, полезные знакомства и нетворкинг.

Количество участников ограничено.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.