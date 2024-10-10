В Подмосковье производят товары и оказывают услуги с долей вторичного сырья Общество сегодня в 19:19 Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Распоряжением правительства Российской Федерации от 28 августа 2024 г. № 2330-р утвержден перечень видов продукции, производство которой осуществляется с обязательным использованием определенной доли вторичного сырья в ее составе, также утвержден перечень видов услуг с применением вторичных ресурсов, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Так, в рамках производства товаров и выполнения работ будут применяться отходы производства и потребления, побочные продукты производства, отходы недропользования. Сюда относят следующие товары: покрытия из резиновой крошки; изделия из полиэтилена; древесная мука; ящики и коробки из гофрированной бумаги; известково-шлаковые кирпичи. Также сюда входят услуги: дорожное строительство; химическая мелиорация земель; рекультивация земель. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.