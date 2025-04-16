В Подмосковье проходят конкурсные испытания в рамках «Учитель года»

На базе подмосковного Губернского колледжа прошел второй день конкурса «Учитель года Подмосковья», который был посвящен конкурсному испытанию «Урок». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

Учителя продемонстрировали не только свои знания и умения, но и творческий подход к организации учебного процесса: использовали интерактивные технологии, групповые проекты, ролевые игры и другие инновационные подходы, которые способствуют активному вовлечению учащихся в процесс обучения.

После завершения конкурсного испытания учителя поделились своими впечатлениями. «Урок получился интересным и очень насыщенным. Учащиеся 10 класса были вовлечены в процесс работы по теме урока „Текст и его признаки“, активно применяли технологию смешанного обучения, составили пост, работали в парах и группах, развивали навыки критического и креативного мышления», — отметила учитель русского языка и литературы из городского округа Электросталь Екатерина Хмелева.

Учитель русского языка и литературы из городского округа Коломна Мария Филиппова на уроке литературы в 9 классе организовала анализ образа Чичикова из романа Николая Гоголя.

«Урок пролетел очень быстро, в приятной атмосфере взаимного сотрудничества. Таким простым и понятным в конце занятия показался всем нам сложный, во многом неоднозначный образ Павла Ивановича. У каждого получился свой Чичиков. Ушла с занятия с приятной теплотой внутри. Чувствую, что урок прошел не зря!» — делится впечатлениями Мария Олеговна.

Учитель английского языка из городского округа Клин Маргарита Дубкова организовала практический урок по определению Fake news.

«Ребята создали памятку из 5 шагов, опробовали её на двух новостных заметках и смогли распознать фейк. И я, и дети остались довольны нашим общим процессом и результатом», — сказала Маргарита Николаевна.

Учитель начальных классов Анастасия Фомина провела урок русского языка в 3 классе на тему: «Что обозначает глагол?» и тоже поделилась впечатлениями.

«Свой урок я провела в игровой форме, на котором ученики стали настоящими корректорами журнала „Мурзилка“. Урок прошел продуктивно, все дети принимали активное участие, работая, как в группах, так и в парах. Большое спасибо за предоставленную возможность поработать с такими потрясающими детьми!» — отметила Фомина.

Самоанализ проведенных уроков стал важной частью профессионального роста участников и позволил оценить эффективность занятий и выявить сильные и слабые стороны в своей работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.