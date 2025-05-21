В Подмосковье проходит совместное учение Корпуса стран СНГ

В Подмосковье совместно тренируются более сотни специалистов реагирующих подразделений МЧС России, Азербайджана, Беларуси, Киргизии: спасатели, кинологи, химики, водолазы, медицинский персонал. От российского ведомства участвуют специалисты Ногинского спасцентра и отряда «Центроспас».

За два дня им предстоит ликвидировать последствия условного землетрясения. По легенде, в Алтайском крае подземные толчки превысили 7 баллов. В эпицентр попал один из городов с населением около 100 тысяч жителей. В результате условно сильно повреждена инфраструктура, разрушены многие офисные и жилые здания, общественные места и даже химпредприятие. Городские улицы заблокированы обломками зданий. Сотрудникам экстренных служб предстоит найти и спасти пострадавших, а их сотни, если не тысячи. В регионе нет электричества и воды, не работают телефоны. Транспортная инфраструктура повреждена, пробки растянулись на многие километры. Такие условия максимально воссозданы на полигоне.

Плечом к плечу работают профессионалы дружественных государств: проводят разведку местности с помощью беспилотников, определяют уровень химической опасности. Кинологические расчеты ищут условных пострадавших под завалами, специалисты применяют приборы поиска и альпинистское снаряжение, медицинский персонал и психологи оказывают помощь на месте. Работы ведутся одновременно на нескольких точках.

Коллеги обсудят рабочие вопросы и перспективные методики работы в рамках нескольких семинаров по специализации специалистов.

Аналогичное международное учение МЧС России организовывало в 2021 году. В этот раз тренировка в Ногинске завершится 23 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.