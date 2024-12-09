В Подмосковье проходит благотворительная акция «ДоброЕлка»

В гипермаркетах Московской области стартовала акция «ДоброЕлка», призванная принести радость детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Каждый житель может стать настоящим волшебником, исполнив желание малыша, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Для участия в акции нужно до 22 декабря посетить один из магазинов «Глобус», найти новогоднюю елку и выбрать открытку с желанием ребенка. Затем следует купить указанный в письме подарок и передать его сотрудникам гипермаркета. Организаторы акции выразили надежду, что благотворительная инициатива получит поддержку многих жителей региона, и все желания будут обязательно исполнены до новогодних праздников.

«Подарки, собранные в рамках акции, будут переданы детям, подопечным 8 благотворительных организаций в Подмосковье. Только в прошлом году было собрано 887 подарков, а в этом году на елку размещено рекордное количество писем, значит помочь детям будет возможность у каждого желающего», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов.

Благодаря благотворительным акциям в торговых центрах и гипермаркетах перед новым годом, каждый посетитель может сделать доброе дело. Участвуя в мероприятиях, можно не только купить подарки для близких, но и поддержать тех, кто нуждается в заботе и внимании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.