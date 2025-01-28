В Подмосковье проходит акция в честь 80-летия со дня освобождения лагеря Освенцим

Акция организована Минпросвещения России и направлена на повышение осведомленности обучающихся о геноциде советского народа, совершенном нацистами и их пособниками в Освенциме в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

В рамках акции для учащихся проводятся тематические классные часы, просмотры фильмов, лекции, видеоуроки и другие мероприятия, призванные почтить память жертв.

В историко-краеведческом музее Чеховской гимназии № 2 открылась временная экспозиция «Геноцид: без права на забвение». Она знакомит посетителей с историей Освенцима, судьбами узников и зверствами нацистов.

Ученики Первой школы городского округа Дубна провели тематический классный час и посмотрели фильм «Страна игрушек» в рамках киноклуба. А советники директоров школ в Коломне провели лекции, видеоуроки и тематические познавательные программы, которые призваны повысить осведомленность учащихся о геноциде и его последствиях.

«Память о трагедии Освенцима имеет огромное значение для сохранения исторической правды и недопущения подобных преступлений в будущем. Акция, проходящая в школах региона, играет важную роль в воспитании патриотизма и формировании гражданской ответственности у наших учащихся», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.