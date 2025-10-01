В Подмосковье проект «Активное долголетие» отмечает шестилетие

1 октября, в День пожилого человека, проект губернатора Московской области «Активное долголетие» отмечает свой шестой день рождения, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Этот уникальный проект охватил почти 600 тысяч жителей нашего региона. Я уверена, что это не предел, потому что проект вдохновляет участников, открывает новые возможности и позволяет реализовать мечты. Яркий пример этого — Людмила Давыдова, участница проекта «Активное долголетие» из Озер, которая совершила свой первый прыжок с парашютом в 70 лет», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В регионе открыто 68 клубов. Проект предлагает разнообразные бесплатные занятия, среди которых каждый может найти что-то по душе. Всего доступно 31 направление, охватывающее такие сферы, как спорт, экстрим, творчество и многое другое. Кроме того, пенсионеры могут воспользоваться 75 экскурсионными маршрутами по живописным и интересным местам Подмосковья.

Согласно статистике, самыми популярными активностями среди участников проекта являются экскурсии, творчество, спорт, музыка и танцы.

«Чтобы присоединиться к проекту, жителям не нужно подавать заявление самостоятельно. Приглашение вступить в программу отправляется проактивно в личный кабинет регионального портала госуслуг», — дополнили в ведомстве.

Проект «Активное долголетие» продолжает развиваться и привлекать все больше участников, помогая пожилым людям оставаться активными, социализироваться и находить новые увлечения в жизни. Каждый сезон в проекте появляются новые активности от вокала до иностранных языков. Летом особенно популярны сапсерфинг, прогулки на каноэ и йога на воде. В зимнее время в топе традиционно — каток, снегоходы, лыжи.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины старшее 55 лет, а также мужчины старше 60 лет. Всю информацию можно найти на портале dolgoletie.mosreg.ru.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.