В Подмосковье продолжаются отборочные концерты фестиваля «Город танцует в парках»

В подмосковных парках 8 и 9 июня пройдут очередные концерты II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

8 июня жителей и гостей региона приглашают в 11:00 в парк «Авангард» в Электростали; в 15:00 в парк 30-летия Победы в Орехово-Зуеве; в 19:00 в центральный парк Ногинска, Богородский г. о.

9 июня концерты пройдут в 14:00 в парке на набережной им. Д. И. Менделеева в Дубне и в 19:00 в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде.

Местные танцевальные команды представят зрителям концертные номера. Оценивать выступления будет звездное жюри под руководством заслуженного артиста РФ и художественного руководителя проекта Егора Дружинина. В рамках концертной программы на сцене выступят участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ Пена, Алексей Мечетный, Виталий Уливанов, сестры Михайлец и другие. Ведущей концертов станет актриса театра и кино Светлана Камынина.

Фестиваль проводится в Московской области второй год подряд. В этом году на концертных площадках в 30 парках региона свои номера представляют танцевальные команды из 55 городских округов.

Он продолжится до 16 июня 2024 года. Его завершением в сентябре станет гала-концерт и церемония награждения участников.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Партнер мероприятия — HiFi-стриминг «Звук», информационный партнер — федеральный портал о танцах Dance.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.