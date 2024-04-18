В Подмосковье продолжаются фестивали профессий «Путь навыков»

18 апреля в комплексе «Борисоглебский» Раменского городского округа состоялись мастер-классы в рамках фестиваля профессий «Путь навыков», организованные региональным центром опережающей профессиональной подготовки совместно с министерством образования Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Гостями мероприятия стали более 900 школьников 8-9 классов. Они приняли участие в профориентационных мастер-классах, которые подготовили студенты образовательных учреждений СПО: попробовали себя в роли автомеханика, парикмахера, монтажника, сварщика, пожарника, повара и во многих других специальностях. Всего на фестивале было представлено 20 компетенций.

Среди участников фестиваля — Раменский колледж, Раменский дорожно-строительный техникум, автомобильно-дорожный колледж, авиационный техникум им. В. А. Казакова, профессиональный колледж «Московия» и колледж Гжельского государственного университета. Также к фестивалю присоединились и работодатели — Раменский приборостроительный завод, Раменское приборостроительное конструкторское бюро и компании «Инерциальные технологии «Технокомплекс», «Геостройизыскания», «Авиэл».

Фестиваль профессий «Путь навыков» регулярно проходит на протяжение года в различных городских округах Московской области и ежегодно привлекает более 15 тыс. школьников. В этом году подобные мероприятия уже прошли в 8 городских округах, в числе которых Коломна, Жуковский, Щелково. В апреле «Путь навыков» состоится в Подольске и Протвине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.