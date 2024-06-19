В Подмосковье продолжают открываться офисы регоператора для представителей СНТ

В Московской области в администрациях муниципалитетов работает 4 офиса региональных операторов. Представители администрации и региональных операторов отвечают на все интересующие жителей вопросы без ограничений по времени. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«В Ступино после открытия соответсвующего офиса число заключенных договоров значительно увеличилось. Так с 3 июня прирост соглашений составил порядка 40%. Мы видим, что это эффективно. В среднем за день офис посещает 11-14 человек. Так, каждому уделяется индивидуальный подход и разъясняется все необходимая информация. Поэтому было принято решение открывать подобные офисы и в других городских окургах региона. Сейчас их 4, но планируется и дальнейшее расширение», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Председатели и жители СНТ жители могут уточнить все интересующие вопросы по вывозу мусора региональным оператором и на месте заключить договор на оказание услуг, а также скорректировать график при необходимости.

Офисы принимают посетителей в городских округах: Ступино, Кашира, Наро-Фоминский, Рузский.

Офисы работают с понедельника по воскресенье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.