В Подмосковье продолжают мероприятия по пресечению незаконной торговли алкоголем

За период с 17 февраля по 14 апреля на территории Московской области проведен мониторинг 606 торговых объектов. Было выявлено 173 нарушения обязательных требований по розничной продаже алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

36 из них по розничной продаже алкоголя после 23.00 часов — составлено 30 протоколов, рассматривается вопрос о возбуждение административных дел по статье 14.16 части 3 КоАП РФ. В трех объектах алкогольная продукция изъята сотрудниками полиции. Материалы дела были переданы в дежурную часть и занесены в книгу учета сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях (КУСП). 5 заявлений от сотрудников патрульно-постовой службы, выдано 1 предупреждение.

119 нарушений зафиксировано в зоне запретов: 93 продажи спиртосодержащей продукции возле образовательных учреждений — зона запрета составляет не менее 100 метров, а также 26 возле объектов здравоохранения — не менее 70 метров. Направлено 106 уведомлений на прекращение продажи алкогольной продукции — 32 предпринимателя прекратили ее реализацию, 6 объектов закрылись после вручения уведомления. Составлено 11 протоколов об административном нарушении, выдано 2 предупреждения.

Зафиксировано 8 нарушений в связи с продажей алкоголя без лицензии: составлено 7 протоколов об административном нарушении, в двух объектах изъято 20 бутылок спиртосодержащей продукции и 250 бутылок крепкого алкоголя. Заведено 1 уголовное дело по статье 171.4 УК РФ, изъята 51 бутылка крепкого алкоголя. Также были обнаружены 9 нарушений в связи с продажей алкоголя несовершеннолетнему лицу — составлены протоколы, возбуждены административные дела по статье 14.16 и одно нарушение за отсутствие подключения оборудования торгового предприятия к национальной системе «Честный знак».

В ведомстве отметили, что к ответственности привлекаются как физические лица (ИП) — штраф составляет до 40 тысяч рублей, так и юридические — штраф до 300 тысяч рублей. Работа проводится на постоянной основе во взаимодействии с администрациями городских и муниципальных округов совместно с сотрудниками УМВД. Принимаемые меры направлены на безопасность и комфорт жителей региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.