В Подмосковье продолжается регистрация на форум по производительности труда

25 ноября завершится регистрация участников на форум «Производительность труда и наставничество — 2024» . Он пройдет в Сенеже Московской области. Площадка соберет порядка 700 представителей бизнеса, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Для слушателей выступят более 40 спикеров — эксперты по выстраиванию передовых систем наставничества в сырьевых компаниях, обрабатывающей и пищевой промышленности, строительной и транспортной сфере, индустрии гостеприимства и ИТ.

В рамках пленарного заседания пройдет награждение победителей конкурса «Лучшие практики наставничества», который организуется ежегодно в рамках национального проекта «Производительность труда». 15 победителей и призеров определят в пяти номинациях:

«Прорывные технологии повышения производительности труда»;

«Профессиональное развитие молодежи»;

«Цифровые инновации на предприятии»;

«Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда»;

«Наставничество в индустрии гостеприимства».

Форум «Производительность труда и наставничество» организует Минэкономразвития России совместно с правительством Московской области.

Цель конкурса «Лучшие практики наставничества» национального проекта «Производительность труда» — выявление и распространение передового практического опыта наставничества. Он популяризирует организационные решения для повышения производительности труда, а также создает условия для раскрытия и эффективного использования личностного и профессионального потенциала работников организаций. В федеральном этапе конкурса принимают участие 90 финалистов региональных этапов, которые прошли в 71 субъекте РФ с 10 мая по 30 июля 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.