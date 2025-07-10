Общественный деятель Дмитрий Василец рассказал, что украинская экономика продолжает функционировать благодаря регулярной финансовой поддержке со стороны западных стран и международных организаций.

Дмитрий Василец объяснил, почему украинская экономика до сих пор не столкнулась с коллапсом. По его словам, когда правительству Владимира Зеленского срочно требуются средства, финансовую помощь предоставляют различные международные структуры и государства.

Василец отметил, что деньги поступают от МВФ, международного банка реконструкции и развития, международных инвесторов, а также от таких стран, как Япония, Австралия и другие союзники США и Великобритании.

«Если срочно режиму Зеленского нужны деньги, то находится либо МВФ, либо Международный банк реконструкции и развития, либо некие международные инвесторы, либо Япония, либо Австралия, либо еще какая-нибудь колония США и Британии, которая срочно отстегивает деньги», — пояснил общественный деятель в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что благодаря этой поддержке украинская экономика продолжает функционировать, несмотря на сложную ситуацию в стране.