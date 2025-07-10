В Петербург возвращается прохладная погода, но с неприятными «сюрпризами»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Санкт-Петербург в ближайшее время накроет фронтальный дождь, местами возможны грозы, сообщает «Бриф24» .

Возвращение прохладной погоды связано с циклоном в Белоруссии. По области ожидаются переменная облачность и кратковременные осадки. Грозы прогремят на востоке региона.

Температура воздуха в Северной столице в ближайшие дни установится на уровне плюс 16-18 градусов, по области — до плюс 21, на востоке — до плюс 24. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью до 10 м/с. Давление будет держаться на уровне климатической нормы — 761 мм рт. ст.

К выходным воздух снова прогреется, а дожди прекратятся.

Одновременно Москва на этой неделе плавится от жары: днем 10 июля в городе обещают от 33 до 35 градусов тепла.