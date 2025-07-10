Жара до 35 градусов тепла будет в Московском регионе 10 июля

Днем 10 июля в Москве и области будет жара. Ожидаемая температура воздуха — от 33 до 35 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Московском регионе 10 июля будет ясная погода. Осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 18 до 20 градусов тепла. Ожидается небольшая облачность. Осадков не будет. Ветер юго-восточный, от трех до восьми метров в секунду.

Ранее врач Екатерина Демьяновская напомнила, что дети более уязвимы к перегреву. Гулять с ними в жаркую погоду рекомендуется утром или вечером. В этот период солнце проявляет меньшую активность.