Эксперты РЭО предложили пути переработки золошлаковых отходов

«Экономика замкнутого цикла должна работать не только в масштабах страны, но и на уровне конкретных территорий. Золошлаковые материалы — ценный ресурс, и его использование на месте образования позволяет сократить потребление природных материалов, развивать локальные рынки вторсырья одновременно снижая экологическую нагрузку в регионах», — отмечает заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Член НТС Андрей Степаненко сообщил, что в России работает 179 угольных ТЭС, ежегодно производящих 25–30 млн тонн ЗШО IV–V класса опасности. Общий объем накопленных отходов превышает 1,5 млрд тонн.

«Ожидается, что к 2030 году будет накоплено порядка 2 млрд тонн. Золоотвалы в настоящий момент занимают территорию примерно в 22 000 гектар. Треть от всех накоплений сконцентрирована в Сибирском федеральном округе. В хозяйственный оборот вовлекается около 10% от образующихся ЗШО. В мире процент использования ЗШО выше: в Китае — 80%, в Европейском союзе и Япония до 96–98%», — сказал он.

Руководитель направления НТС «Экономика замкнутого цикла» Сергей Сиваев обратил внимание на экологические проблемы, связанные с ЗШО.

«ЗШО создают значительные проблемы. Под них отчуждаются территории, зачастую расположенные в центре городов или примыкающие к ним. Возникает серьезная экологическая нагрузка на окружающую среду: пыление с поверхности, миграция как твердой, так и жидкой фазы по близлежащим территориям», — отметил он.

Эксперты отметили, что необработанные ЗШО имеют узкую сферу применения — в основном как низкосортный балластный материал (техногенный грунт) для рекультивации земель, создания насыпей и выравнивания рельефа. При использовании в дорожном строительстве из-за высокого содержания углеродистых частиц материал не обеспечивает необходимого качества и долговечности покрытия.

Однако уже существуют или разрабатываются проекты по переработке ЗШО в полезные продукты. Среди них — добыча микросфер для производства стройматериалов, теплоизоляции, красок и защитных покрытий, получение германия (востребованного в электронике и медицине), металлов платиновой группы, а также производство глинозема и инертных материалов для ликвидации пожаров и аварий.

Учитывая это, Андрей Степаненко предложил рассматривать золоотвалы как техногенные месторождения, проводя их разведку, технологические исследования и испытания.

Члены НТС указали, что технологии и оборудование для переработки ЗШО аналогичны применяемым в горнодобывающей и металлургической отраслях. При этом практически все необходимое оборудование производится в России.

С учетом этих факторов эксперты подчеркнули важность разработки практических мер по вторичному использованию ЗШО в регионах с их высокой концентрацией. Они предложили включать соответствующие мероприятия в региональные программы по экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ), а также установить обязательные нормы применения ЗШО в местных проектах рециклинга.

Результаты обсуждения станут основой для рекомендаций регионам при обновлении программ перехода к ЭЗЦ и разработке инфраструктурных решений в сфере обращения с отходами.

ППК «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая задача — построение комплексной системы управления ТКО в России. С 2025 года на смену нацпроекту «Экология» (завершившемуся в 2024 году) пришел новый нацпроект «Экологическое благополучие». Одно из его направлений — формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления во вторичный оборот.