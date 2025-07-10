Избежал тюрьмы: в Кузбассе брат экс-мэра украл 35 миллионов

Суд Кемеровской области рассматривает дело о мошенничестве с участием брата бывшего мэра города Белова Александра Курносова: мужчину обвиняют в мошенничестве, сообщает Сiбдепо .

По данным пресс-службы прокуратуры региона, Белов открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов при задержании. В июле ему вынесли приговор, он признал вину в 19 эпизодах мошенничества.

С 2014 по 2017 год его нелегальная фирма сумела заполучить контракты на строительство домов для переселенцев, инвалидов и сирот. Мошенники подписали дополнительные незаконные договор и получили из городского бюджета 36 миллионов рублей.

Затем Белов пошел на сделку со следствием и получил условный срок — 5 лет с испытательным сроком и штрафом. В итоге ущерб он возместил, украденное вернул властям. Остальные дела суд рассматривает сейчас.