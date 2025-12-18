В Подмосковье продолжается региональная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация»

Масштабная региональная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» прошла в муниципалитетах Волоколамский, Шаховская и Дмитровский. Акция направлена на подготовку выпускников к выбору предметов для сдачи ЕГЭ и осознанию своего профессионального пути. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Дмитрове была организована интерактивная выставка «Профессии в деле». Ключевые игроки рынка труда представили реальные задачи, карьерные траектории и дефицитные кадры. Школьники посетили «Профлаборатории», где в командах решали практические задания по различным профессиям, таким как инженер-рыбовод, специалист по кибербезопасности и учитель будущего. Завершилось мероприятие питч-сессией проектов и профориентационным квизом.

В Шаховской участникам были предложены мастер-классы по прикладному искусству, медицине, криминалистике и военным специальностям. Представители Голицынского пограничного института ФСБ России и 1-й Гвардейской танковой армии Министерства обороны Российской Федерации провели лекции о значимости военной службы и особенностях поступления в учебные заведения военного профиля.

На пресс-конференции в Волоколамске родителям выпускников ответили на волнующие вопросы по выстраиванию профессионального пути. Флешмоб, организованный среди участников, способствовал созданию эмоциональной атмосферы, укрепив единство и энтузиазм присутствующих. Каждому учебному предмету было присвоено образное название, отражающее его суть: «Физика гудит, как мотор!», «Биология – это жизни узор!», «Химия бурлит, как вулкан!», «Информатика строит новый план!».

Акция подчеркивает важность осознанного подхода к выбору будущей профессии и предметов для сдачи экзаменов. Подросткам было предложено увидеть профессию не просто как набор обязанностей, а как средство достижения личных амбиций и реализации потенциала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.