В Подмосковье продолжается реализация проекта «Светлый город»

сегодня в 18:21

Объявлен конкурс на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в городских округах Воскресенский, Жуковский, Зарайск. Срок выполнения работ — ноябрь 2024 г. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в городских округах Московской области по адресам: г. о. Воскресенск, д. Степанщино, ул. Молодежная.

Городской округ Жуковский, ул. Солнечная д. 15.

Городской округ Зарайск, ул. Сосновая, от д. 23 до Каринского ш.

Отделение 2 совхоза Зарайский, 2 — Микрорайон, д. 26, ул. Московская, 1-Микрорайон, ул. Комсомольская, 1 — Микрорайон, д. 10,11, 2 — Микрорайон, д. 11,12.

Выполнение работ по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения, электроарматуры планируется завершить к ноябрю 2024.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.