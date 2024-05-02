В Подмосковье продолжается прием ходатайств для награждения знаком отличия

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской продолжается прием ходатайств претендентов на награждение знаком отличия «За защиту прав человека в Московской области». Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

С ходатайством о награждении могут обратиться руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления, руководители организаций, работающих на территории Московской области. Претенденты на участие в отборе на награждение Знаком должны вести активную и плодотворную общественную деятельность в сфере защиты прав и свобод человека на систематической основе.

«В Международный день прав человека будет вручена особая награда — знак отличия „За защиту прав человека в Московской области“ людям, ведущим активную правозащитную деятельность и помогающим тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации», — сказала Фаевская.

Кандидатуры претендентов на награду будут рассматриваться Советом государственного органа Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат» по награждению знака отличия. Для участия необходимо направить ходатайство о награждении и необходимые документы на почтовый адрес государственного органа Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат»: 143082, Московская область, Одинцовский округ, деревня Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А. А также можно направить документы по электронной почте upchmo@mosreg.ru в срок не позднее 1 ноября текущего года.

Ознакомиться с положением о знаке отличия «За защиту прав человека в Московской области», утвержденным распоряжением уполномоченного по правам человека в Московской области от 25.01.2024 № РУПЧ МО-1/2024, а также скачать формы для заполнения можно по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.