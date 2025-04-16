В Подмосковье продолжается подготовка к ГИА-9

В 2025 году Московская область внедряет новую технологию проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. Экзаменационные материалы будут печататься и сканироваться непосредственно в штабе пункта проведения экзамена (ППЭ). Это повысит объективность и технологичность основного государственного экзамена (ОГЭ), а также позволит отказаться от транспортной доставки материалов и сократить затраты на организацию процедуры. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В течение года проводятся масштабные подготовительные мероприятия: закуплено необходимое оборудование, организованы тренировки, ведется обучение сотрудников ППЭ. В регионе предусмотрено несколько этапов обучения работников пунктов.

11 апреля на базе школы № 32 г. Мытищи прошло обучение технических специалистов с участием представителей Федерального центра тестирования. Особое внимание уделили разбору нештатных ситуаций: участники отрабатывали алгоритмы действий на реальных кейсах. В рамках семинара также проанализировали типичные сложности при проведении экзаменов и их причины. Завершилось мероприятие экспертной сессией, где подвели итоги обучения.

С 15 по 28 апреля обучение продолжается в формате зональных семинаров. Технические специалисты проходят подготовку в городских округах Подольск, Одинцовский, Балашиха, Сергиево-Посадский и Коломна. Сотрудники Регионального центра обработки информации (РЦОИ) Московской области помогают детально разобрать проблемные вопросы и индивидуальные случаи.

16 апреля все 518 пунктов проведения ОГЭ в Московской области присоединились к всероссийской тренировке. В мероприятии участвовали выпускники, которые написали пробный экзамен по математике. В ходе тренировки отработали нештатные ситуации, включая использование резервной станции печати и запрос дополнительных материалов. Привлечение школьников позволило провести полный цикл подготовки: от печати экзаменационных материалов до обработки бланков и проверки выполненных заданий.

До конца учебного года все сотрудники ППЭ пройдут обучение и примут участие еще в двух региональных тренировочных мероприятиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.