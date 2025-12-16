В Подмосковье продолжается оздоровление лесных насаждений

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин на совещании у губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов представил результаты реализации пилотной программы «Здоровый и чистый лес». Программа предполагает комплексный подход к оздоровлению лесов, которые занимают более 40 % территории области, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Он отметил, что, в частности, планируется увеличение объемов санитарных рубок до 20,5 тыс. га за три года и уборки неликвидной древесины, в основном сухостоя и валежника. В этом году такие работы проведены на площади 6 тыс. га, в следующем запланировано – 6,5 тыс. га, а в 2027 году – 8 тыс. га.

В приоритете санитарные рубки рядом с населенными пунктами и вдоль дорог – таких, как Ильинское, Подушкинское, Красногорское, Минское, Дмитровское, Новорижское, Рублево-Успенское, Волоколамское, Ленинградское шоссе, Северный обход Одинцово, М-7 «Волга».

Кардинально изменен подход к подбору участков для санитарных рубок. Теперь только 15% из них планируют лесничества. Большая часть, то есть 80% – формируется по обращениям жителей. Остальные 5% – предложения от муниципалитетов.

В пилотном формате вновь начали проводиться рубки ухода для оздоровления лесов, возраст деревьев в которых 60-80 лет. Возрастной лес подвержен болезням и вредителям, менее устойчив к неблагоприятным погодным условиям, имеет повышенный риск возникновения пожаров из-за сухостоя. Рубки ухода направлены на улучшение породного состава, повышение качества и устойчивости лесов, сохранение и усиление полезных свойств леса. Во время таких работ удаляют слабые деревья, чтобы дать больше света, воды и места для роста более сильным. В этом году такие работы провели на площади 500 га. Всего до 2027 года рубки ухода планируется провести на площади 5 тыс. га.

Еще одно ключевое направление в комплексной работе по оздоровлению леса – воспроизводство зеленых насаждений. Ежегодно в Подмосковье лесов восстанавливают больше, чем вырубают. За 10 лет объем созданных новых лесов на 60% превысил площадь вырубки старых и больных участков. Для этого в регионе регулярно проводятся такие массовые экологические акции: «Чистый лес», «Лес будущего», «День в лесу. Сохраним лес вместе», «Сад памяти».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.