В Подмосковье продолжается областной конкурс «Учитель года»

Продолжается проведение областного конкурса «Учитель года Подмосковья» в Губернском колледже города Серпухова. Один из ключевых этапов конкурса – это «Урок», который отражает уровень профессионализма участников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Заранее подготовившись к своим урокам, участники провели беседы с учителями классов, где предстояло проводить занятия. Открытые уроки проходили в соответствии с учебным расписанием, и каждый конкурсант стремился продемонстрировать свои навыки в организации урока, взаимодействии с учениками и применении методов, которые он представил на предыдущем этапе.

Формы уроков были разнообразны: от экскурсионных до диспутов и деловых игр. Жюри внимательно оценивало каждое выступление по различным критериям, включая глубину знаний, методическую грамотность, творческий подход и коммуникативные навыки учителя.

Из 57 участников лишь пять лучших пройдут в третий тур, который состоится в сентябре в доме правительства Московской области. Победитель областного этапа получит возможность участвовать во Всероссийском конкурсе «Учитель года».



Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.



«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», - сказал губернатор.