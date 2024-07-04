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В Подмосковье продлить компенсацию за домашний телефон теперь можно онлайн

Льготные категории граждан могут получить ежемесячную компенсацию за расходы на домашний телефон на региональном портале или в мобильном приложении «Добродел», а также продлить выплату онлайн. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Компенсация положена ветеранам труда или военной службы при достижении ими пенсионного возраста, ветеранам труда предпенсионного возраста — 60 лет мужчины и 55 лет женщины, а также жителям, награжденным медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», не имеющим группы инвалидности.

Для оформления выплаты на региональном портале нужно зайти в раздел «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации» — «Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате услуг местных телефонных соединений».

Скачать мобильное приложение «Добродел» можно по ссылке. Чтобы оформить компенсацию в мобильном приложении нужно открыть «Услуги» — «Все услуги» — «Соцподдержка» — «Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате услуг местных телефонных соединений».

С 1 июля 2024 года компенсация за телефон приостановлена. Для ее возобновления до 31 июля необходимо предоставить документ, подтверждающий наличие действующего договора на предоставление абонентского номера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.