В Подмосковье продлили прием заявлений на ЕГЭ до 2 февраля и ОГЭ до 2 марта

Сроки подачи заявлений на участие в ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье продлены: заявления на ЕГЭ принимаются до 2 февраля, на ОГЭ — до 2 марта 2026 года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В 2026 году в Московской области увеличили сроки подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации. Теперь заявления на ЕГЭ можно подать до 2 февраля включительно, а на ОГЭ — до 2 марта включительно.

Подать заявление можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области, выбрав раздел «Образование», подраздел «Школы» и услугу «Запись на единый государственный экзамен и основной государственный экзамен». Также доступна подача через мобильное приложение «Добродел» в разделе «Все услуги» — «Образование».

Заявление вправе подать сам участник, его законный представитель при предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо уполномоченное лицо по нотариальной доверенности. При наличии уважительных причин, подтвержденных документально, заявление можно подать и после установленного срока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе становится больше школьников.

«Мы проделали большую работу по удобству записи детей в школу. Вместе с тем мы видим рост контингента, особенно на прилегающих к Москве территориях», — сказал Воробьев.